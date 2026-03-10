Realiza Canaco “Liderazgo Femenino, rompiendo barreras”

Esta mañana la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) realizó el foro Liderazgo Famenino, rompiendo barreras esto en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer.

El evento fue encabezado por la presidenta del DIF municipal, Karina Olivas Maldonado, quien destacó la determinacióny fuerza de las mujeres empresarias en la ciudad, al referir que las mujeres son valientes ante cualquier adversidad al abrirse camino con nuevos negocios con pocos recursos así como sostener los gastos de la familia.

“Solo el 5% de la población de México tiene un negocio y arriesgan su capital al ser generadores de empleo y esto habla de más mujeres que se animen a emprender en la comunidad, tan solo en nuestro municipio 24 mil mujer”, comentó.

La casa del comercio recibió a cuatro ponentes:

* Luisa Fernanda Martínez, CEO de SINIBÍ JIPE.

* Daniela Martínez, atleta paralímpica y medallista de oro en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.

* María de Lourdes Flores Prado, actriz mexicana con amplia trayectoria en cine y televisión.

Y una ponente invitada de Universidad Tecmilenio.

El presidente de la Canaco, Alejandro Lazzarotto Rodríguez comentó que este evento es un fomentó del valor de las mujeres en el ramo empresarial.