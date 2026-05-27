Reacciona DSPM con movimiento interno con jefes policiales; 16 homicidios en lo que va de mayo

Aunque no ha sido una tarea fácil llegar a la reducción de homicidios dolosos en la capital, el comisario de Seguridad Pública Municipal Julio Salas reportó que en lo que va del mes de mayo se han registrado 16 homicidios dolosos en la capital, lo que marca una cifra buena en comparación a mayo del año pasado.

“Comparado con el mes pasado refiere que en mayo 2025 se cerró con 29 víctimas, ahora tenemos 16 víctimas. Cuando se ven estos comparativos se habla de un número muy positivo, cerca de 23 o 24 homicidios menos, siendo que el año pasado fue uno de los más bajos en homicidios”, expresó.

Salas González insistió que esto tiene mucho que ver con la coordinación que existe entre corporaciones de seguridad. Asimismo, apuntó que como parte de las estrategias se han hecho reacomodos al interior de la DSPM como cambio de jefes de turno.

De los homicidios que van en el mes de mayo, que está a pocos días de culminar, la mayoría de los hechos violentos que se han registrado, son al interior de viviendas. De las víctimas 14 hombres y dos mujeres. El 89% de los homicidios (11) fueron por arma de fuego, Hasta el momento hay 13 carpetas de investigación abiertas y tres detenidos por estos delitos.

Por otra parte, el jefe de la corporación municipal agradeció que a nivel federal se le reconozca a Chihuahua (entidad federativa) por el 50% de baja en homicidios dolosos, insistió que esto es gracias al trabajo conjunto entre SEDENA, GN, SSPE, Fiscalía y DSPM.