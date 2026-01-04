Raúl Jiménez brilla con asistencia desde lujo en empate de locura entre Fulham y Liverpool

La Jornada 20 de la Premier League 2025-2026 ofreció uno de los partidos más espectaculares del campeonato con el empate 2-2 entre Fulham y Liverpool, disputado en Craven Cottage. En un encuentro cargado de intensidad, cambios de guion y goles en el tiempo añadido, Raúl Jiménez volvió a ser protagonista al firmar una asistencia de alta calidad que abrió el marcador y marcó el rumbo de un duelo memorable.

Desde el arranque, Fulham mostró una propuesta valiente frente a uno de los clubes más poderosos del futbol inglés. Con orden táctico y presión bien coordinada, el conjunto local encontró en Jiménez a su principal punto de apoyo ofensivo, tanto para descargar balones como para generar juego en los metros finales.

😏💨💥SIMPLEMENTE PREMIER LEAGUE PAPÁ ¿Se lo perdió? ¡Se lo contamos! Fulham vs Liverpool (2-2): ✔️Asistencia DE CRACK de Raúl Jiménez y gol de Harry Wilson (17')

✔️Empate de Florian Wirtz (57')

✔️VOLTERETA de Cody Gakpo tras pifia defensiva de Joachim Andersen (94')

✔️¡GOLAZO… pic.twitter.com/EVCwqmVfwi — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 4, 2026

La jugada del gol: precisión y lectura de juego de Raúl Jiménez

El momento clave del encuentro llegó al minuto 18, cuando Raúl Jiménez realizó un toque preciso que habilitó a Harry Wilson dentro del área. El mediocampista galés definió con categoría frente a Alisson Becker, venciendo al guardameta brasileño y desatando la euforia en las gradas de Craven Cottage.

La anotación fue revisada por el VAR, que confirmó la validez del gol al determinar que Wilson estaba en posición correcta, ya que Virgil van Dijk lo habilitaba en el momento del pase. Tras la revisión, el tanto subió al marcador y estableció el 1-0 parcial, con Jiménez como protagonista absoluto en la jugada.

Liverpool respondió y el partido entró en tensión

En la segunda mitad, Liverpool ajustó su planteamiento y comenzó a adelantar líneas. La insistencia tuvo recompensa al minuto 57, cuando Florian Wirtz encontró el espacio para marcar el gol del empate, devolviendo el equilibrio al marcador y elevando la intensidad del encuentro.

A partir de ese momento, el partido se volvió más abierto, con ambos equipos buscando el triunfo. Fulham sostuvo el ritmo con disciplina defensiva; mientras, Liverpool presionó en busca de imponer su jerarquía en el tramo final.

Raúl Jiménez se mantuvo en el terreno de juego hasta el minuto 84, cuando fue sustituido por Jonah Kusi-Asare, cerrando una actuación destacada por su influencia directa en el marcador y su constante participación en el juego ofensivo.

Con información de FoxSports