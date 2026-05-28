“Rambo” regresa al cine: anuncian precuela de la saga con estreno para 2027

La franquicia de Rambo volverá oficialmente a la pantalla grande. El estudio Lionsgate confirmó el desarrollo de “John Rambo”, una nueva película que funcionará como precuela de la saga protagonizada originalmente por Sylvester Stallone.

La cinta llegará a los cines el próximo 4 de junio de 2027 y explorará los años previos a First Blood, mostrando el origen del veterano de guerra que se convirtió en uno de los personajes más icónicos del cine de acción.

Uno de los cambios más comentados es que Noah Centineo interpretará la versión joven de John Rambo, tomando el relevo generacional del personaje inmortalizado por Stallone.

Además, David Harbour dará vida al mítico Major Trautman, figura clave dentro de la historia de la franquicia. El elenco también incluye a:

James Franco

Yao

Jason Tobin

Quincy Isaiah

Jefferson White

y Tayme Thapthimthong.

Así será la nueva película de Rambo

La dirección estará a cargo de Jalmari Helander, conocido por la cinta Sisu.

Información tomada de El Imparcial