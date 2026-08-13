Rafaguean camioneta; matan a madre y bebé

Una agresión armada registrada durante la mañana de este jueves cobró la vida de una madre de 18 años y de su hija de cuatro meses de edad en el municipio de Buenavista Tomatlán, la zona de Tierra Caliente en Michoacán.

La agresión ocurrió en la colonia Del Parque, donde un grupo armado disparó en reiteradas ocasiones contra una camioneta Nissan Estaquitas blanca, con placas de circulación GX-8050-H.

De acuerdo con testigos, las detonaciones se efectuaron cuando el vehículo avanzaba por la intersección de las calles 5 de Mayo y Corregidora.A consecuencia de la ráfaga de proyectiles de arma de fuego, la joven identificada como Ofelia Lucas Hernández y su bebé lactante fallecieron en el lugar de los hechos.

Durante el ataque una mujer de la tercera edad, de nombre Agustina Seferina García de 65 años, sufrió impactos de bala. Cuerpos de emergencia acudieron a prestarle los primeros auxilios y la trasladaron al Hospital del IMSS de Buenavista para su atención médica.

Información tomada de Agencia Reforma