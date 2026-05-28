Quintana Roo reporta casi 50% de playas en semáforo rojo por sargazo

Cancún, Q.Roo. En la temporada más crítica para la llegada del sargazo, casi 50 por ciento de los litorales monitoreados por el gobierno de Quintana Roo se encuentran en semáforo rojo debido a las altas cantidades del alga marina.

Esteban Amaro, coordinador del Centro de Monitoreo de Sargazo en Quintana Roo, informó que de las 140 playas supervisadas en la entidad, 65 permanecen en alerta roja debido a que el sargazo cubre al menos las primeras cinco millas náuticas.

El especialista detalló que en la zona norte del estado hay 34 playas en semáforo rojo, entre ellas las ubicadas en Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

En la zona sur, agregó, existen otras 31 playas afectadas, principalmente en Mahahual, dentro del municipio de Othón P. Blanco.

Ante el incremento del recale, gobiernos municipales, la Secretaría de Marina y empresarios mantienen brigadas de limpieza integradas por trabajadores conocidos como “sargaceros”.

Desde principios de mes, la Marina anunció el despliegue de un nuevo contingente de 150 elementos para reforzar las labores de limpieza y contención del alga antes de que llegue a las costas quintanarroenses.

Además, se incorporó un nuevo buque sargacero de mayor capacidad que el Natans, el cual duplica su tamaño y triplica la capacidad de almacenamiento, permitiendo recolectar hasta 600 toneladas diarias en altamar, frente a las 250 toneladas que se captaban anteriormente.

Toni Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, afirmó que los hoteleros destinan alrededor de 150 millones de dólares al año para atender el problema del sargazo.

Debido a la llegada anticipada de la temporada desde enero pasado, también se instalaron 15 mil metros de barreras sargaceras, principalmente en playas de Cancún, tras una revisión técnica de corrientes marinas.

De manera independiente, algunos complejos hoteleros implementan sus propias estrategias de contención. Tal es el caso de Lomas Hospitality, en Playa del Carmen, que instaló un sistema privado de barrera antisargazo en Destino Maroma para proteger la zona de Palafitos Overwater Bungalows y El Dorado Maroma.

En Mahahual, otro empresario habilitó cadenas de PET como barrera sargacera, las cuales, junto con las estructuras colocadas por la Marina, han permitido disminuir la llegada del alga a la costa.