Quiñones inicia la temporada con gol y victoria del Al Qadsiah 

El mexicano Julián Quiñones, quien destacó en el Mundial 2026, inició la temporada con un gol y una asistencia para dejar claro que pretende revalidar su título como máximo romperredes en la Saudi Pro. El tricolor retornó a la actividad con su club Al Qadsiah al anotar un tanto en la victoria 3-1 frente al Al Shabab en la primera jornada de la liga de Arabia Saudita.

Con el buen toque que lo caracteriza como goleador, Quiñones fue trascendental para que el Al Qadsiah sacara el triunfo en el inicio de esta campaña. Cuando el marcador se encontraba empatado a uno, el tricolor rescató un pase dentro del área para definir a quemarropa y así su equipo diera la voltereta.

Hammam Al-Hammami abrió el marcador a los 15 minutos para el Al Shabab, mientras que Mohammed Abu Al-Shamat (36′) equilibró el duelo. Después vendría el tanto de Quiñones (80′) para cambiar el ritmo del partido, al tiempo que el mexicano también dio un pase para que Turki Al-Ammar (90’+3′) sentenciara la victoria del Al Qadsiah.

El tricolor culminó la temporada pasada como líder de goleo del torneo al marcar 33 años y superar incluso a la estrella internacional el portugués Cristiano Ronaldo, ariete del Al Nassr, que fue campeón de la liga. El Al Qadsiah busca revancha después de haber cerrado en el cuarto peldaño en la campaña anterior, mientras que el Al Shabab se quedó en el lugar 13 de la tabla general.