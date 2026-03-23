Quiero ser candidato; el ícono para los panistas que aspiran al 2027; Bonilla aún no se registra

Marco Bonilla Mendoza, alcalde capitalino, quien participó un rato el pasado sábado en la Sesión del Consejo Nacional del PAN, explicó que Jorge Romero, presentó la app del partido, donde aparece el único requisito para los que pretendan contender este 2027.

Quiero ser candidato, dijo, al precisar que es el único requisito en esta app, es al icono que los aspirantes deberán de presionar para elaborar el proceso de registro.

“Ustedes la pueden descargar de manera gratuita y si ustedes quieren participar en el proceso de selección, lo único que tienen que hacer es presionar el ícono que dice, Quiero ser candidato. Ese es el requisito básicamente. Luego de ese registro ciudadano lo que viene es una investigación por parte del CEN del PAN”.

Explicó que lo que investigará el Partido de los aspirantes será: Trayectoria, honorabilidad y honestidad. Una vez realizado esto, comenzará el proceso de la selección de lo que serán los coordinadores de cada uno de los estados, estos traerán como objetivo, coordinar todos los esfuerzos en materia de integración electoral para poder llegar al 2027 muy competitivos.

Insistió que, hace muchos años el PAN no hacía un llamado tan abierto a los ciudadanos a que se anoten, es decir, sí no les gusta como las cosas se están llevando en su cuidad, municipio, estado y país, que se anoten.

¿Ya se registró Marco Bonilla? —Todavía no.

¿Qué quedó pendiente? —Quedaron pendientes las reglas específicas del juego para cada una de las entidades federativas, sigo a la expectativa.

¿Cuándo se definiría cuántos de los 17 estados serían mujeres y en cuántos hombres candidatos? —Pues entiendo que ya una vez teniendo los resultados en el mes de junio – agosto, fechas que marcó el presidente para tener la selección de las y los aspirantes, imagino que en esa fecha es cuando se tendrá ya la definición de géneros.