¿Quieres solicitar un crédito? La UACH te da cinco consejos que debes considerar

Para tomar una decisión económica responsable.

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Economía Internacional, comparte una serie de consideraciones prácticas para quienes valoran la opción de solicitar un crédito, fomentando así la toma de decisiones informadas y estratégicas.

Ante la necesidad que enfrentan muchas personas de recurrir al financiamiento en estas fechas, se destaca la importancia de evaluar detenidamente si esta es la mejor alternativa y revisar las condiciones para evitar que una solución temporal comprometa el bienestar futuro.

La Facultad sugiere analizar cinco aspectos fundamentales antes de adquirir cualquier compromiso económico:

Instituciones Reguladas: Se recomienda verificar que la entidad financiera esté debidamente registrada en el SIPRES de la CONDUSEF. Esto brinda certeza al usuario y evita riesgos asociados a esquemas informales fuera del mercado legal. Costo Real del Dinero (CAT): Al comparar opciones, es vital no guiarse únicamente por la tasa de interés, sino revisar el Costo Anual Total (CAT), ya que este indicador refleja el valor real del financiamiento al integrar comisiones, seguros y otros cargos operativos. Presupuesto y Solvencia: Para mantener una economía personal sana, se sugiere que el destino al pago de deuda no exceda el 30% del ingreso mensual. Respetar este límite permite cumplir con los compromisos sin sacrificar la cobertura de necesidades básicas. Evaluación de Plazos: Es aconsejable buscar un equilibrio entre una mensualidad manejable y el menor tiempo posible de endeudamiento, optimizando así el pago de intereses a lo largo del tiempo. Planeación de Recursos: Antes de solicitar el crédito, es crucial analizar si el gasto es una inversión o un consumo corriente. Se exhorta a realizar una planeación anual que permita afrontar ciclos económicos como la “cuesta de enero” con recursos propios, reservando el crédito solo para situaciones estratégicas o de emergencia, y no como una extensión habitual del ingreso.

Con estas recomendaciones, la UACH reitera su compromiso social de brindar herramientas útiles que contribuyan al desarrollo y estabilidad económica de la comunidad.