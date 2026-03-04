Quieren ascenso 518 policías municipales este año

Julio Salas, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, informó que ya cerró la convocatoria para ascensos a policías municipales con 518 interesados.

Orgulloso, expresó que la mitad de la corporación metió solicitud para este proceso. Asimismo, aclaró dudas del porqué no el resto, fue porque hace un año cinco meses en que ya se hizo una promoción de ascensos y, aquellas personas que pasaron en la primera, por cuestiones del Reglamento no pueden volver a ascender hasta determinado tiempo.

“Entonces tener más de 500 en un año y medio, la verdad para mí es un sentimiento de que la corporación quiere superarse, más de 518 policías inscritos, entonces yo les agradezco mucho la intención a los compañeros porque sí es un área muy importante de crecimiento”.

¿Qué son los ascensos policiales?

Es un requisito de permanencia de la función policial de acuerdo a lo que establece el apartado B numeral VII del artículo 88 de la citada ley que refiere textualmente que «participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables» es necesario para continuar con la carrera policial.

En el artículo 91, se especifica que: «La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de las Instituciones Policiales, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las disposiciones legales aplicables.

Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y cuando exista una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata correspondiente a su grado. Al personal que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante la expedición de la constancia de grado correspondiente.

Avanzan municipales en la promoción de ascensos

Fue en febrero del año pasado cuando 135 agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) recibieron ascensos en todos los grados, como parte de un reconocimiento a su arduo trabajo y compromiso con la seguridad de la ciudad.

Los agentes ascendidos fueron capacitados en diversas áreas fundamentales para su labor, tales como deberes y obligaciones, derechos humanos, justicia cívica, marco legal, y el sistema de comandos de incidentes. Además, realizaron evaluaciones teóricas en coordinación con la UACH, así como evaluaciones físicas que incluyeron pruebas de fuerza, velocidad y resistencia.