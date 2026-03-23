Quien tenga alguna aspiración debe dar resultados, PAN es un partido fortalecido: Granillo

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez reiteró que se encuentra enfocado en el cargo que desempeña y que, tal y como lo dijo la gobernadora Maru Campos, si alguien tiene alguna aspiración para el 2027, lo primero que tiene que hacer es dar resultados.

Ello luego del Consejo Nacional del PAN que se realizó el sábado pasado y en el cual, se oficializó la apertura de todas las candidaturas a perfiles ciudadanos.

Granillo Vázquez expresó que tras el anuncio que realizó el PAN, ve un partido fortalecido que ofrece una muy buena alternativa a la ciudadanía.

“El partido se abre a que sean que sea la ciudadanía completa, a que todos los ciudadanos que puedan participar en estos procesos de selección y que el partido se abra, creo que es una muy buena opción para la ciudadanía y dar otras alternativas de candidaturas que se tienen”.