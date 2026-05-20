PRI denuncia en Washington presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo una reunión de diálogo en Washington con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, así como con congresistas estadounidenses, donde abordó la preocupante situación de inseguridad y los presuntos vínculos entre Morena y el crimen organizado en México.

Durante el encuentro el dirigente nacional señaló que Morena enfrenta un creciente escrutinio internacional debido a las denuncias relacionadas con presunto financiamiento ilegal, intervención del crimen organizado en procesos electorales y la supuesta cooptación de instituciones desde el Gobierno Federal.

Asimismo, sostuvo que las recientes detenciones en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y del exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, para ser procesados y juzgados por autoridades norteamericanas, confirman la existencia de una presunta alianza entre actores vinculados a Morena y grupos del crimen organizado.

Por su parte, Álex Domínguez respaldó las acciones emprendidas por la dirigencia nacional del PRI para denunciar ante instancias internacionales la situación que atraviesa el país en materia de seguridad y justicia.

“México no puede normalizar la violencia, la impunidad ni los presuntos nexos entre actores políticos y el crimen organizado. Las familias mexicanas merecen vivir en paz, con instituciones fuertes y gobiernos transparentes”, expresó.

Señaló que el PRI continuará exigiendo claridad, legalidad y rendición de cuentas ante los hechos que hoy generan preocupación nacional e internacional.

Finalmente, el legislador del tricolor reiteró su compromiso de seguir alzando la voz en defensa de las instituciones, la democracia y la seguridad de las y los mexicanos.