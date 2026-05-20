Emite Municipio aviso preventivo por pronóstico de lluvias para este miércoles y jueves en Chihuahua Capital

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, emite un aviso preventivo a la población ante el pronóstico de lluvias previsto para este miércoles y jueves en la capital.

De acuerdo con el reporte meteorológico, para este miércoles se prevé una probabilidad de lluvia del 32 por ciento, mientras que para mañana jueves aumentará al 45 por ciento, con posibilidad de tormentas eléctricas en distintos puntos de la ciudad.

Ante estas condiciones, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales de información y tomar medidas preventivas para evitar incidentes, principalmente en zonas de riesgo o durante traslados.

La Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda:

Evitar resguardarse bajo árboles, postes o estructuras inestables durante lluvias o tormentas eléctricas.

Conducir con precaución y reducir velocidad ante pavimento mojado o baja visibilidad.

No intentar cruzar corrientes de agua, arroyos o calles con acumulación importante de agua.

Asegurar objetos en patios, azoteas o exteriores que puedan desplazarse por ráfagas de viento.

Revisar desagües, alcantarillas y salidas pluviales cercanas a viviendas.

Mantener especial atención en niñas, niños, adultos mayores y mascotas.

El Gobierno Municipal reitera el llamado a la población a privilegiar la prevención y reportar cualquier emergencia al 9-1-1, así como mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil Municipal.