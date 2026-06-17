Heredero de uno de los apellidos más legendarios del futbol, Luca Zidane debutó en el Mundial 2026 con Argelia, una máscara protectora y una dura goleada ante Argentina.

Llevar el apellido Zidane podría ser una bendición, pero al mismo tiempo una carga. Luca Zidane, segundo hijo de Zinedine Zidane, ha pasado gran parte de su carrera intentando demostrar que puede triunfar por sus propios méritos .

Hoy, el hijo del exfutboliosta francés, es tema de conversación, no solo por el evidente atractivo que heredó de su papá, sino también por su debut mundialista.

¿Quién es Luca Zidane? El guapo hijo de Zinedine Zidane

Luca Zidane es el segundo de los cuatro hijos que tuvo Zinedine Zidane con su esposa Veronique Fernández. A sus 28 años, el portero vive el momento más importante de su carrera con la selección de Argelia en el Mundial 2026, aunque su debut quedó marcado por la derrota 3-0 ante Argentina y por una imagen que llamó la atención: una máscara negra cubriendo parte de su cara.

Luca Zidane (Valerio Pennicino/Getty Images)

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, donde llegó a debutar con el primer equipo bajo las órdenes de su papá, Luca nunca ha buscado vivir de la fama de Zizou, como también es conocido Zinadine.

Luca Zidane

Tras pasar por Racing Santander, Rayo Vallecano y Eibar, Luca encontró estabilidad en el Granada, club en el que se consolidó como titular y desde donde dio el salto a la selección argelina.

¿Por qué Luca Zidane juega con Argelia?

Aunque nació en Marsella y defendió a Francia en categorías juveniles, Luca decidió representar a Argelia, país de origen de sus abuelos paternos. El arquero obtuvo la nacionalidad argelina en 2024 y, un año después, recibió su primera convocatoria con la selección africana.

Luca Zidane (MICHAEL STEELE/Getty Images via AFP)

La decisión fue vista como una forma de honrar las raíces familiares de Zinedine Zidane, cuyos padres emigraron de Argelia a Francia antes de su nacimiento. Para Luca, vestir esa camiseta representa una oportunidad única de construir una identidad propia y alejarse de las inevitables comparaciones con el campeón del mundo de 1998.

El debut de Luca Zidane, con goleada de Messi

Su debut mundialista llegó frente a la Selección argentina de Lionel Messi, en un partido que terminó con una goleada lña Aelección argelina.

Luca Zidane

Además, el resultado (3 – 0)convirtió a Lionel Messi en el máximo anotador de los mundiales.

La razón por la que Luca Zidane juega con una máscara

La máscara que lució Luca Zidane frente a Argentina no es una cuestión estética. En abril pasado, durante un partido con el Granada, sufrió una fractura de mandíbula y una conmoción cerebral tras un fuerte choque con un rival. La lesión requirió cirugía y puso en duda su participación en el Mundial 2026.

Luca Zidane (Charlotte Wilson/Getty Images)

Gracias a una gran recuperación, Luca llegó a tiempo al torneo, aunque todavía necesita utilizar una protección especial para evitar cualquier golpe en la zona afectada.

El propio arquero ha asegurado que se siente completamente recuperado y que la máscara forma parte del proceso para volver a competir con normalidad.

Luca Zidane (Instagram)

Más allá de la goleada sufrida ante Argentina o del peso que implica llevar uno de los apellidos más ilustres del futbol, Luca Zidane parece tener claro su objetivo: demostrar que su historia no se escribe a la sombra de su padre, sino bajo sus propios términos.