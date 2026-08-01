¿Quién es “El Doble R”, el sujeto que estaría detrás del asesinato de Valeria Márquez?

Luego de un año y dos meses del asesinato de Valeria Márquez, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que el “El Doble R”, hijo de Ramón Ángel el “R1”, ambos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), están detrás del feminicidio de la influencer, por lo que, como era de esperarse, cientos de internautas se han mostrado interesados en saber quiénes son estos criminales, por ello, en esta nota te diremos todo lo que se sabe al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante recordar que el asesinato de Valeria Márquez ocurrió el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, la creadora de contenido fue baleada por un misterioso sicario que se hizo pasar por repartidor y la muerte de la también modelo se hizo viral en plataformas digitales debido a que ocurrió cuando se encontraba realizando una transmisión en vivo a través de su TikTok y como se dijo antes, tuvo que pasar más de un año para que finalmente se señalara al autor intelectual del crimen.

Según lo informado por Omar García Harfuch, tras la detención de Ramón Ángel “N”, alias el “R1”, quien está señalado como el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, se supo que también orquestó el asesinato de Valeria a petición de su hijo, Francisco Ricardo Ruiz Velasco “El Doble R”, quien fue pareja de la creadora de contenido y empresaria.

Información de El Heraldo de México