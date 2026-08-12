Queremos que la ciudad avance y se garanticen servicios: De la Peña por caso Mápula

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda manifestó que todas y todos los que viven en Chihuahua tienen la esperanza de que la ciudad siga avanzando y se garanticen los servicios públicos por lo cual, celebró el avance en el caso Mápula.

Ello luego de darse a conocer que un juzgado federal resolvió a favor de que el Ayuntamiento de Chihuahua continúe con el proyecto del Relleno Sanitario Metropolitano Mápula, en relación a un amparo que promovido por propietarios de terrenos ubicados en la zona.

El proyecto lleva 3 años detenido por la disputa legal y tras el fallo del juzgado federal, el Ayuntamiento de Chihuahua está a la espera de que la resolución quede en firme para anunciar la continuidad del Relleno Sanitario.