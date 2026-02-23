Quedan pocos días del 8% de descuento para el pago del Predial

El Gobierno Municipal, a través de la Tesorería, invita a aprovechar el 8 por ciento de descuento en el pago del impuesto Predial que finaliza este viernes 27 de febrero.
Al pagar en línea o de forma física, las y los ciudadanos cuentan con el pago a meses sin intereses en ambas modalidades con tarjetas participantes.
Las y los interesadas en pagar en línea pueden hacerlo a través de la página:
www.municipiochihuahua.gob.mx o vía mensaje WhatsApp en el TesoChat: 614-120-00-13.
Cabe destacar que el TesoChat tiene un asistente que además de ayudarte a realizar el pago en línea, te da la opción de descargar tu estado de cuenta y/o recibo al realizar el pago; así como resuelve dudas sobre tu Predial.
Si las personas desean hacer el pago de forma presencial pueden acudir a los diversos módulos de pago que tiene la Tesorería ubicados al norte, centro y sur de la ciudad; o bien, con su estado de cuenta en los bancos Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank, Banbajio,
Azteca y en los establecimientos Oxxo, Alsuper y Smart.
De igual manera, quienes tengan dudas sobre su Predial, se pueden comunicar al 072 en las extensiones: 7110, 7115, 7119, 7159, 7188 y 6702.
HORARIO Y UBICACIÓN DE LAS CAJAS DE TESORERÍA:
CENTRO
Cajas Tesorería, calle Mina #408 colonia Centro. Lunes a viernes de 8:00 am a 3:30 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.
Tesorería Plaza de Armas (Edificio Eloy S. Vallina), calle Victoria #14 colonia Centro. Lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm.
Consejo de Urbanización Municipal (CUM), calle Cuarta #3610, esquina con calle Ochoa,
colonia Santa Rosa. Lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 pm.
NORTE
Alsuper Nogales, local 6 (a un costado de la tienda) avenida Cristóbal Colón, equina con
Circuito Universitario local #6. Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.
Parque Fundadores, (antes Huerta Legarreta) calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco Cibernético. Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.
Comandancia de Seguridad Pública Norte, Avenida Homero #500. Abierta 24 horas, de lunes a domingo.
Módulo de Atención COESVI, avenida De las Industrias esquina con avenida Dostoievski. Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.
SUR
Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108. Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.
Comandancia de Seguridad Pública Sur, Avenida Pacheco #8800. Abierta 24 horas, de lunes a domingo.
Rastro TIF, Periférico Lombardo Toledano #13401. Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm, y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.
Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama. Lunes a sábado de 7:00 am a 6:00 pm.
Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc. Lunes a jueves de 8:30 am a 3:30 pm, viernes de 8:30 am a 2:00 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.