Evita ser víctima de sexting: la Policía Cibernética del Municipio emite recomendaciones

Con la finalidad de evitar que los chihuahuenses sean víctimas del delito cibernético conocido como Sexting, el Gobierno Municipal a través de la Policía Cibernética, hace un exhorto para que se tomen medidas de prevención, y orientar a la ciudadanía en caso de presentarse en un caso de este tipo.

El Sexting o sextorsión es un delito que se ha vuelto popular en los últimos años y consiste en el intercambio de mensajes, fotografías o videos de índole sexual, todo esto a través de dispositivos electrónicos y a través de este contenido, se realiza un chantaje o extorsión para no publicarlo.

Los ciberdelincuentes al recibir este material íntimo solicitan a la víctima una cantidad de dinero y más fotografías o videos con amenazas de que si no lo hace, se harán públicas las escenas.

Se han presentado casos entre hombres y mujeres, por tal razón se pide a la ciudadanía seguir estas recomendaciones para evitar ser víctima:

No envíes fotografías o videos íntimos, aunque te los pida alguien en quien confías.

No cedas ante presiones, amenazas o chantajes; nadie tiene derecho a obligarte a compartir contenido íntimo.

Recuerda que una vez que envías una imagen, pierdes el control sobre ella y puede ser guardada, capturada o compartida sin tu consentimiento.

Pide ayuda a una persona de confianza.

Retira tu información personal de redes sociales.

Guarda las pruebas de quien te está chantajeando.

Cambia las contraseñas de tus redes sociales y correo electrónico.

Acude ante las autoridades correspondientes para presentar una denuncia.

Quienes deseen recibir ayuda u orientación de la Unidad de Policía Cibernética Municipal, pueden comunicarse al teléfono 614-442-73-00, extensión 3214, acudir a la Comandancia Norte, ubicada en avenida Homero número 500 colonia Revolución, o bien comunicarse al 9-1-1.