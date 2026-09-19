“Pitbull” Cruz y Bravo encabezan función en San Diego tras cancelación de pelea estelar

Isaac “Pitbull” Cruz y Roel “El Bravo” protagonizarán el combate estelar de la función de boxeo en San Diego, luego de que la pelea entre Jesús Ramos Jr. y Meiirim Nursultanov fuera cancelada debido a que el primero presentó problemas de salud.

Ramos Jr. tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica, por lo que su enfrentamiento quedó fuera de la cartelera y Cruz tomó la batuta de la función, en la que expondrá el título Interino Superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

Previo al esperado enfrentamiento, ambos pugilistas cumplieron con el pesaje oficial. El “Pitbull” Cruz registró 138.8 libras, mientras que Bravo marcó 139.2 libras, quedando ambos dentro del límite establecido para la contienda.

Después de bajar de la báscula llegó el tradicional frente a frente, momento en el que la tensión aumentó, luego de que el equipo del puertorriqueño comenzara a calentar los ánimos con los representantes mexicanos.

Con el cambio de último momento en la cartelera, Cruz y Bravo quedaron bajo los reflectores como protagonistas de la función en San Diego, donde el mexicano buscará mantener el cinturón interino superligero del CMB.