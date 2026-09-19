Recibe trabajador descarga eléctrica y termina hospitalizado en Soriana

Un trabajador de aproximadamente 35 años de edad terminó hospitalizado luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de reparación en el área de cocina de una tienda Soriana ubicada sobre la calle José María Iglesias.

El empleado se encontraba realizando las labores de mantenimiento cuando recibió la descarga, quedando inconsciente de manera inmediata ante la mirada de sus compañeros.

Al percatarse de lo ocurrido, personal del establecimiento solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Cruz Roja, elementos del Cuerpo de Bomberos y una ambulancia de AR Médica acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria.

Después de ser valorado y estabilizado, el trabajador fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y determinar el estado de salud que presentaba tras el incidente.

Una vez concluido el traslado, los cuerpos de emergencia se retiraron del establecimiento, mientras las circunstancias en las que ocurrió la descarga quedaron sujetas a la valoración correspondiente.