Aleks Syntek toma distancia de México tras abucheos durante festejos patrios

Tras la polémica que se generó por su presentación durante los festejos del Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, Aleks Syntek anunció que se alejará de México, decisión que atribuyó a la necesidad de encontrar tranquilidad mental y espiritual.

El cantante recurrió a sus redes sociales para pronunciarse sobre la situación y, mediante una publicación realizada el 18 de septiembre, aseguró que su salida del país será temporal y que tiene previsto regresar posteriormente.

“México pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias”, escribió el intérprete, quien acompañó el mensaje con una reflexión sobre las razones que lo llevaron a tomar distancia.

Syntek añadió que “alejarme significa salvación mental y espiritual”, en una declaración que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y usuarios de redes sociales, particularmente por el contexto de los abucheos que recibió durante su presentación.

Hasta el momento, el artista no ha revelado cuánto tiempo permanecerá fuera de México ni el destino al que viajará. Tampoco detalló cuáles serán las “excelentes noticias” con las que, según adelantó, regresará al país.