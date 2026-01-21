Que no haya pluris de dedazo trae vueltos locos al PAN, PRI y MC: Cuauhtémoc Estrada

Ante la reforma electoral que alista el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, aseguró que ese proyecto de reforma “trae vueltos locos” a los líderes de la oposición

“Necesitan serenarse. Necesitan entender que hay una evolución democrática en el país”, afirmó Estrada Sotelo.

Además, el coordinador legislativo añadió que el hecho de “que no haya pluris de dedazo los trae vueltos locos. Estamos impulsando una reforma mucho más democrática que el actual esquema”.

“Hay un movimiento que cada vez más legisla para que los ciudadanos participen más. No se acaba la democracia, se acaban los privilegios de ellos”, finalizó el diputado morenista.