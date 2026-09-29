Que Cruz se baje de la nube en que anda, no ven que la gente los repudia por el narcopacto: GPPAN

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, recordó el pasado “muy panista” del hoy coordinador estatal de la 4T en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, y le pidió “bajarse de la nube en que anda”, ya que los chihuahuenses “repudian a Morena por el narcopacto”.

“Pérez Cuéllar tiene un pasado panista, muy panista, de muchos años, y que en todos los partidos donde ha estado ha salido muy mal. Yo solo contestarle al coordinador de la corrupción que los temas del Congreso se van a ver en el Congreso, y como dijo el sabio del pueblo Cornelio Reyna, que se baje de la nube en la que anda, porque los asuntos del Congreso lo van a ver los diputados”, señaló Chávez Madrid.

“Y un mensaje también: nos libramos de La Barredora, y eso tenemos que verlo como dice la presidenta Daniela Álvarez en próximas fechas, porque vamos a hacer una defensa total de la política en el estado y no vamos a dejar entrar el crimen organizado. Tiene una cualidad, si se puede llamar así, entre pillos, entre delincuentes, se saben poner de acuerdo. Yo no dudo que se pongan de acuerdo porque así funciona el crimen organizado, poniéndose de acuerdo y pactando. Y sea lo que hayan pactado, desde aquí les decimos claro y firme: vamos a ganar al crimen organizado en 2027 con Marco Bonilla, les vamos a ganar las principales ciudades y los municipios y vamos a ganar la mayoría”, argumentó el coordinador panista.

Alfredo Chávez explicó que “ellos no han medido que la gente en Chihuahua los repudia por su narcopacto, pero ahí están las preguntas: ¿por qué le teme el hoy coordinador de la corrupción a la Torre Centinela? ¿Por qué le teme a la Fiscalía autónoma? ¿Qué esconde? Tiene mucho que aclarar a la sociedad chihuahuense, y yo, en el transcurso de este periodo ordinario, vamos a desenmascarar quiénes son los candidatos del crimen organizado”.