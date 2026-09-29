“En Juárez comenzará su derrota”: Daniela Álvarez a Cruz Pérez Cuéllar

La presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, fijó postura tras la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de Morena y lanzó un mensaje directo al alcalde con licencia: la disputa política rumbo a 2027, aseguró, comenzará en Ciudad Juárez.

“Hoy quiero decirlo con mucha firmeza y mucha determinación: la derrota de Cruz Pérez Cuéllar iniciará en Ciudad Juárez. Vamos a demostrarle a todo el estado de Chihuahua lo que los juarenses opinan de este corrupto, cómo se sienten después de que saqueó la ciudad, la traicionó, la abandonó y hoy, como si nada, quiere volver cuando ha dejado la ciudad en el olvido”, declaró.

Álvarez aseguró que Acción Nacional responderá cada vez que Pérez Cuéllar haga referencia al partido y sostuvo que no dejarán pasar ninguno de sus señalamientos.

“Cada vez que Cruz Pérez Cuéllar mencione al Partido Acción Nacional, aquí vamos a estar, y particularmente aquí va a estar una servidora para no dejarle pasar una sola”, afirmó.

La dirigente estatal cuestionó además la trayectoria política de Pérez Cuéllar y señaló que su designación representa una contradicción para quienes han militado durante años dentro de Morena.

“Primero, felicitar a los morenistas, porque hoy tienen al frente a un coordinador que ha sido expanista y exemecista. No me gustaría estar en su lugar, sobre todo de quienes tienen tantos años en la lucha de su partido”, expresó.

Álvarez recordó también el mensaje de la presidenta de la República en el que pidió a los integrantes de Morena “no robar, no mentir y no traicionar”, y señaló que, desde su perspectiva, esas palabras parecían dirigidas al nuevo coordinador estatal.

La presidenta estatal del PAN aseguró además que Acción Nacional está preparado para enfrentar políticamente a Pérez Cuéllar rumbo a 2027.

“Vamos a dar la batalla. En el 2027 la van a ganar los ciudadanos”, afirmó.

Asimismo, cuestionó las declaraciones realizadas desde la dirigencia nacional de Morena y sostuvo que su presidenta debería concentrarse primero en resolver las diferencias internas de su partido.

“Creo que en lugar de andarse ocupando de cuestiones que nadie le preguntó y que no son de su incumbencia, primero que trabaje en la unidad, porque al momento del anuncio de este coordinador por Chihuahua, la senadora ni siquiera un aplauso le dio”, señaló.

Álvarez cerró con un mensaje directo a Pérez Cuéllar:

“Cruz nos conoce perfectamente y nosotros a él. Solo puedo decirle que vamos a volver a ganarle en el 2027”.

Por su parte, Alfredo Chávez sostuvo que serán los propios chihuahuenses quienes definan qué proyecto quieren para el estado y planteó un contraste entre el actual gobierno de Chihuahua y Morena.

“Serán los chihuahuenses quienes definan cuál proyecto quieren que encabece el estado: un proyecto como el que hoy tiene Chihuahua, en donde hay una gobernadora que defiende y pone por encima de cualquier cosa a las familias del estado, que ha sido valiente, que ha sido fuerte, o un proyecto como el de Morena”, expresó.

Chávez agregó que Acción Nacional deberá concentrarse en presentar una propuesta sólida rumbo al proceso electoral y sostuvo que el discurso de Morena no tendrá el mismo efecto en Chihuahua.

“Tenemos que enfocarnos en tener una propuesta y una campaña dura, ya entradas las elecciones. Ese discurso patriotero, nacionalista, propio de los años 30 o 40, no les va a funcionar en Chihuahua”, señaló.

Asimismo, cuestionó la postura de Cruz Pérez Cuéllar respecto a la Torre Centinela: “¿Por qué Cruz Pérez le teme a la Torre Centinela?, ¿a qué le teme?, ¿qué esconde? Tiene mucho que aclarar ante la ciudadanía chihuahuense”.

Finalmente, el diputado Arturo Zubia llamó al sector agropecuario a reflexionar sobre las políticas implementadas por los gobiernos federales de Morena, particularmente en materia de apoyos al campo y el conflicto por el agua registrado en 2020. Advirtió que los productores deberán valorar esos antecedentes rumbo al próximo proceso electoral.