Mantiene Protección Civil alerta amarilla ante efectos de la depresión tropical Polo

– _Se pronostican rachas de viento excepcionales de hasta 105 km/h en Nuevo Casas Grandes y Ascensión, así como lluvias moderadas a fuertes_

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene activa la alerta amarilla ante los efectos que ocasionará en la entidad la depresión tropical Polo, en interacción con un canal de baja presión, el monzón mexicano y un frente frío procedente del sur de Estados Unidos.

De acuerdo con el pronóstico, en Nuevo Casas Grandes y Ascensión se prevén ráfagas de viento excepcionales de hasta 105 kilómetros por hora (km/h); en Casas Grandes serán de 95 km/h; en Juárez llegarán a los 90 km/h, y a los 85 km/h en Temósachic y Namiquipa.

También se esperan rachas mayores a 75 km/h en Ahumada, Madera, Cuauhtémoc y otras demarcaciones de las zonas norte, noroeste, oeste y centro.

Estas condiciones favorecerán la formación de tolvaneras y una drástica reducción de la visibilidad en los tramos carreteros Chihuahua-Juárez, Juárez-Janos, Chihuahua-La Junta y la vía Corta de Chihuahua a Parral.

Además se prevén lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en el norte, noroeste y oeste del estado, con acumulados de hasta 50 milímetros (mm) en Madera; 40 en Urique, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Janos, y 30 mm en Juárez y Ascensión.

Serán de dispersas a moderadas con chubascos en Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Buenaventura, Temósachic, Guachochi y Camargo, acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

El miércoles, el canal de baja presión y la humedad asociada al monzón favorecerán un ambiente de templado a caluroso durante la tarde, con cielo de mayormente despejado a parcialmente nublado.

Habrá precipitaciones de aisladas a dispersas en las regiones norte, noroeste, oeste, suroeste, centro y este.