“La lealtad es al proyecto y al pueblo”: Lizzy Guzmán reconoce resultado de Pérez Cuéllar

La diputada local y fundadora de Morena, Elizabeth “Lizzy” Guzmán, reconoció el trabajo de Cruz Pérez Cuéllar y el resultado de la encuesta interna que derivó en su nombramiento como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua.

“Reconozco el trabajo de Cruz y el resultado de la encuesta. Respetar este proceso también es ser congruentes con una convicción que ha acompañado a nuestro movimiento desde su origen: el pueblo decide. Quienes fundamos Morena aprendimos con Andrés Manuel que este movimiento no nos pertenece a nadie. La lealtad es al proyecto y al pueblo, por encima de cualquier interés personal”, afirmó.

Guzmán señaló que ahora corresponde fortalecer la unidad, la organización y el trabajo territorial de Morena en todo el estado.

“Tenemos una responsabilidad histórica: trabajar unidos para derrotar al PAN y hacer que la transformación se sienta en todo Chihuahua. Y desde el norte, defender con firmeza la soberanía nacional frente a cualquier intento de injerencia extranjera. El proyecto está por encima de todos nosotros”, concluyó.