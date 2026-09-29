Antes de acusar a Maru de “traidora a la patria”, deberían fijarse que en su partido tienen “narcocoordinadores”: Joss Vega

La presidenta del Congreso del Estado y diputada del PAN, Joss Vega, pidió a la dirigencia nacional de Morena que antes de acusar a la gobernadora Maru Campos de “traidora a la patria”, debería de recordar que ellos tienen “narcocoordinadores”, en referencia a la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la 4T.

“Primero, antes de hacer esas declaraciones, deberían de fijarse en su partido, en Morena es donde están los narcocoordinadores, porque bueno, ayer nombraron al coordinador de esa Cuarta Transformación. Entonces, yo creo que antes de dar esas declaraciones, primero deberían revisar la vida interna de su partido y cómo es que está ligado a todos estos temas del narco y de la corrupción. Entonces, pues la ropa sucia se lava en casa, que empiece por eso la dirigente nacional”, declaró Vega Vargas.

Respecto a que sea Pérez Cuéllar un expanista que ahora sea el futuro candidato de Morena a la gubernatura, la legisladora Joss Vega señaló que “me da mucha pena por todos los que realmente toda la vida le han dado sentido a su partido, en este caso Morena, que justamente sea un expanista que encabece los trabajos de esta coordinación, pues quiere decir que no se están tomando en cuenta las bases”.

Asimismo, ante las acusaciones que realizó la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, en contra de Maru Campos, la presidenta del Congreso del Estado manifestó que “deberían de nueva cuenta señalarse ellos mismos y ellas mismas. La gobernadora ha dado resultados en Chihuahua. Justamente hace unos días hubo una felicitación por parte del embajador de Estados Unidos. Entonces, si alguien está combatiendo la corrupción, si alguien está cuidando la patria, si alguien está cuidando a las familias, si alguien está cuidando las libertades, justamente es nuestra gobernadora”.