Que Corral se manifieste por el supuesto vínculo de su extitular de seguridad con el crimen organizado: Marco Bonilla

Óscar Aparicio Avendaño, quien ocupó este puesto durante la administración de Javier Corral, es jefe de la Policía Estatal Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) de Chiapas y actualmente es investigado por aparecer en supuesta nómina de “El Mencho”, líder criminal del CJNG recientemente abatido en el estado de Jalisco; al respecto, el alcalde Marco Bonilla, opinó que es un funcionario que tendrá que rendir cuentas.

“Pues digo, eso es algo que se tiene que explicar, justamente yo creo que, así como sale el ex gobernador a través de Zona Free, ahora está muy calladito, yo creo que se le fue el internet. Esperemos que se manifieste al respecto y que pues nos explique esta situación que es grave, es delicada y que justamente se vincula a lo que yo he venido diciendo con la reforma electoral”.

Puntualizó que eso se tiene que sancionar tremendamente hasta con la pérdida del registro del partido, no solo de la candidatura, es un tema que de veras preocupa y debe ocupar mucho a todas y a todos.

“Que no se infiltre la delincuencia organizada en los gobiernos, mucho menos en las corporaciones ni en los jefes policiales. Tenemos que apostarle de veras a tener policías profesionales, policías, policías, estatales, municipales, federales, pues limpios de toda especulación en este tema”.