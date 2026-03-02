PVEM respalda en un 95% la reforma electoral; oposición advierte que no la aprobará

Ciudad de México. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tiene una coincidencia del 95 por ciento en lo planteado hasta el momento como parte de la reforma electoral, dijo el coordinador de esta fuerza política en el Senado, Manuel Velasco, mientras la oposición ratificó que bajo ninguna circunstancia, aprobará la iniciativa.

Velasco confirmó que en el 5 por ciento restante donde hay diferencias se encuentra el tema de los legisladores de representación proporcional.

“Nosotros estamos a favor de que se elimine la lista de pluris y que sea por elección, sin embargo, en lo que hemos hecho planteamiento es en el método, el cómo. Nosotros lo dijimos con claridad desde un inicio, que estábamos por los que tuvieran mejor desempeño durante el proceso electoral, es decir, los mejores segundos lugares, fueran los que accedieran a los cargos legislativos”, añadió el pevemista.

Acompañado de la dirigente del partido, Karen Castrejón, el ex gobernador de Chiapas apuntó que en cuanto llegue la propuesta al Congreso, la analizarán con detenimiento y fijarán su posición al respecto.

Previo a la reunión de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta, sostuvo que a lo largo de las conversaciones con Morena y los integrantes de la Mesa Presidencial para la Reforma Electoral, ha habido precisiones y todavía se sigue trabajando en el documento.

A su vez, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, consideró que Morena “no entiende que las reformas no son para darle más poder al partido en el gobierno, las reformas son para resolver problemas, y el verdadero problema de nuestra democracia es que el narco pone candidatos, es que el narco financia campañas. Mientras no se establezca que van a perder el registro los partidos que reciban dinero del narco, nosotros no le vamos a dar un sólo voto a un sólo artículo de esa reforma”.

Estimó que la propuesta está diseñada básicamente para que el partido guinda se pueda perpetuar en el poder, “utilizando el engaño, la cortina de humo de temas que no son populares, pero que en realidad ni sus propios aliados están dispuestos a avalar”.

Manuel Añorve, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que con ese cambio legislativo, Morena quiere no solo desaparecer a la oposición, sino también a sus aliados.

Rechazo que la democracia en México sea cara, al subrayar que al Tren maya se le asignaron más recursos que los que recibe el Instituto Nacional Electora, luego de reiterar su voto en contra.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, adelantó que una vez que se conozca la iniciativa presidencial, su partido presentará su propuesta de reforma electoral.

Por lo demás, expuso que hasta la fecha no ve ningún punto de coincidencia con lo que ha delineado la presidenta Claudia Sheinbaum.