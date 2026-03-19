PVEM apoyará el Plan B de Sheinbaum en el Senado; en el PT hay dudas

Aunque algunos senadores del PVEM y PT expresaron aún no tener claro su voto, las bancadas de esos partidos anunciaron que la mayoría de sus legisladores respaldarán el “plan B” de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El coordinador del Partido Verde Ecologista en el Senado, Manuel Velasco, ratificó que apoyará el llamado plan B de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/dxBLN5cCPs — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) March 19, 2026

El coordinador del Verde, Manuel Velasco, dijo que 13 de los 14 senadores de su bancada votarán a favor de la iniciativa presidencial, salvo el senador Luis Armando Melgar, quien ya ha anticipado su voto en contra.

“Soy muy respetuoso del senador Melgar, como su coordinador, trataré de convencerlo de que vote junto con el grupo, pero él habrá de tomar su definición, y yo no puedo tomar una definición por él”, mencionó Velasco.

El legislador indicó que el resto de la bancada avalará el “plan B” en los términos propuestos por Sheinbaum.

“Esta iniciativa de la presidenta de México, coincidimos en los principales puntos, que son los ahorros que van a poder tener los ayuntamientos, y que ese recurso se quede para las presidencias municipales, también los ahorros que van a tener los Congresos locales y que se queden en los estados para que puedan invertirlo en obra pública, obra social, y también vamos a apoyar que la realización de la revocación de mandato pueda realizarse en 2027 o 2028”, señaló.

El legislador consideró que, con el nivel de aprobación que tiene Sheinbaum, no es necesario convocar a revocación de mandato el próximo año.

“Nosotros vemos que tenemos una presidenta que tiene una aprobación mayoritaria de los mexicanos; en las encuestas está por arriba del 70% su evaluación. Si me pidiera mi consejo, no me lo está pidiendo, pero si me lo pidiera, yo le diría que no es necesaria la revocación”, destacó.

En la bancada del PT, la dirigente y senadora Geovanna Bañuelos destacó que su partido respaldará el llamado “plan B”.

“Sí, hasta este momento el respaldo se mantiene. Sí vamos a votar a favor esa iniciativa”, indicó.

Sin embargo, la senadora petista Lizeth Sánchez dijo que aún evalúa el sentido de su voto.

“Todavía no tenemos si va a ser a favor o en contra. Aquí hay dos cosas importantes: una, que no podemos quedarnos en desventaja los partidos minoritarios sobre un partido; creemos que debe haber una competencia justa y equilibrada en todos los sentidos, y además estamos a favor de que el pueblo quite, el pueblo pone, claro que sí estamos a favor de eso, sólo que al final de cuentas hay que equilibrar en las fechas para que no haya un vicio o algo como tal”, dijo.

“Estamos a favor de que el pueblo quita, el pueblo pone; estamos de acuerdo en la austeridad republicana, estamos de acuerdo en todas esas cosas, pero vamos a revisar que no afecte una democracia equitativa”, añadió.