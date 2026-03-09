Putin y Trump conversaron telefónicamente sobre la guerra en Irán

Moscú. A iniciativa del inquilino de la Casa Blanca, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron por teléfono este lunes durante cerca de una hora para “analizar una serie de temas importantes que tienen que ver con la actual situación internacional”, informó Yuri Ushakov, asesor de política exterior y seguridad de la presidencia rusa.

Los mandatarios no habían hablado desde fines de diciembre pasado y, en esta ocasión, de forma “constructiva y sincera” se centraron “en el conflicto en torno a Irán y en las negociaciones trilaterales sobre el arreglo político en Ucrania”, añadió.

De acuerdo con Ushakov, Putin expresó “algunas consideraciones” para lograr una “pronta solución política y diplomática” del “conflicto iraní”, tomando en cuenta también “sus contactos mantenidos con los líderes del Golfo Pérsico, con el presidente de Irán (Masoud) Pezeshkian, los gobernantes de otros países “.

De su lado, según Ushakov, “el presidente de Estados Unidos ofreció su evaluación de la situación en el contexto de la operación estadunidense-israelí. Quiero subrayar que se llevó a cabo un fluido intercambio de opiniones y, creo, de gran utilidad”.

Trump mostró interés en que “el conflicto de Ucrania termine lo más pronto posible con un alto el fuego que permita alcanzar una solución duradera”, contó el asesor de Putin y dijo que éste, tras agradecer la mediación de Estados Unidos y personalmente de su mandatario, “explicó lo que está pasando en la línea del frente, donde las fuerzas rusas avanzan con éxito, y recalcó que ello es un factor que debería impulsar al régimen de Kiev a ir, por fin, por la vía de la solución del conflicto mediante la negociación”.

Los presidentes –agregó Ushakov– “también tocaron el tema de Venezuela, sobre todo en el contexto del estado de cosas en el mercado internacional del petróleo”.

La conversación “resultó muy sustancial y tendrá, sin duda, un significado práctico para el trabajo de ambos países en diferentes ámbitos de la política internacional”, concluyó el asesor de Putin.

Felicitación a Jamenei

Al felicitar este lunes a Mojtaba Jamenei por su elección como líder supremo de Irán, en sustitución de su padre, Ali Jamenei, muerto durante los primeros bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Teherán, el titular del Kremlin, Vladimir Putin, reiteró el “apoyo inquebrantable” de Rusia a Irán.

“Ahora, cuando Irán hace frente a una agresión armada, su labor al frente de ese gran puesto sin duda requiere mucha valentía y dedicación. Estoy seguro de que usted continuará el trabajo de su padre con honor y unirá al pueblo iraní para superar estas severas pruebas”, escribió Putin en su telegrama de felicitación.

“De mi lado, quisiera reiterar nuestro apoyo inquebrantable a Teherán y a nuestros amigos iraníes. Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica (de Irán). Le deseo éxito en las tareas difíciles que enfrenta, así como mucha salud y fuerte ánimo”, concluyó el mandatario ruso.

Asimismo, los líderes de dos países vecinos de Irán en el Cáucaso del sur, Armenia y Azerbaiyán, también felicitaron este lunes a Mojtaba Jamenei.

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, apuntó en su mensaje: “Confío en que los fuertes lazos entre Armenia e Irán continuarán robusteciéndose y permitirán alcanzar nuevos éxitos”. El dirigente armenio deseó “bienestar y paz duradera” al “pueblo amigo” de Irán.

En tanto, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, tras destacar “las relaciones de buena vecindad y amistad” entre las naciones de ambos países, subrayó: “Espero que trabajemos juntos para desarrollar nexos entre nuestros Estados que se basen en el respeto y la confianza mutuos, los cual se corresponde con los intereses de nuestros pueblos”.