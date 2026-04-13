Publican el Programa Nacional de Deporte 2026-2030; pretende transformar el acceso a la cultura física

El Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2026-2030 fue publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación.

El decreto pretende transformar el acceso al deporte, apoyando a los atletas y fomentando estilos de vida saludables para toda la población.

“Se debe garantizar el acceso equitativo de las mujeres, niñas y adolescentes a la educación, salud, cultura, deporte, espacios públicos y servicios básicos, mediante políticas y acciones que eliminen barreras y promuevan su bienestar integral”, cita el documento.

El programa aspira a transformar la forma en la que se percibe la actividad física en México. También se pretende hacer más accesible el acceso a las instalaciones deportivas, apoyar a los atletas de alto rendimiento y fomentar la infraestructura deportiva sostenible.

“El Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2026-2030 establece cinco objetivos prioritarios, mismos que buscan atender las causas estructurales del rezago en la práctica del deporte:

1. Fortalecer la detección y desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con potencial deportivo,

2. Mejorar la competitividad internacional de atletas mexicanos en el ciclo olímpico y paralímpico,

3. Consolidar el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte en su integración legal y normativa de asociaciones deportivas nacionales, estatales y municipales,

4. Contribuir a la disminución del sedentarismo, enfermedades crónicas y adicciones en la población, con énfasis en la promoción de la cultura de la paz y,

5. Mejorar las condiciones competitivas de las personas deportistas en la práctica deportiva, con énfasis en inclusión y respeto a los derecho”, añade la publicación.