Coincide líder del GPPRI que no existen condiciones para elegir regidurías a través del voto directo en 2027: “generaría confusión”

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, coincidió con su homólogo del PAN, Alfredo Chávez, en que no existen condiciones para elegir regidurías a través del voto directo en los comicios del 2027, sin embargo, destacó que legislarán al respecto y que ya alistan una reforma electoral que estaría lista en las próximas semanas.

“En el Grupo Parlamentario del PRI coincidimos que no es algo necesario, sobre todo sobre el costo que tendría el engrosar las boletas electorales, serían muchas boletas y sobre todo eso generaría confusión en la ciudadanía”,

explicó Medina Aguirre.

El líder de la bancada del Revolucionario Institucional recordó que la elección de regidurías a través del voto directo, ya sea para aprobarla o descartarla, “es algo que tenemos que legislar, tenemos hasta mayo para legislar este tema de la reforma electoral, y estamos en tiempo y forma, en un análisis completo que llevaremos a cabo”.

Asimismo, el diputado Medina afirmó que a pesar de lo aprobado en el Plan B electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, en el cual se determina un máximo de 15 regidores por Cabildo, el líder priista aclaró que “los municipios serranos tienen su representación de los regidores de una manera viable. No veo necesario un incremento”, además, insistió que la elección de regidurías a través del voto directo “no sería opción en 2027, eso implicaría que haya una elección más amplia. Una experiencia que ya tuvimos es la elección del Poder Judicial, que se convirtió en tragedia, pues desgraciadamente hubo una confusión enorme, ya que la mayoría de la gente no supo ni cómo votó”.