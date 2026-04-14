“Junta de Agua de Parral, el peor organismo de su tipo en el país”: Alma Portillo tras recorridos por Parral

Alma Portillo, diputada parralense por Movimiento Ciudadano, recorrió diversas colonias de la ciudad de Parral, donde se encontró con familias que le externaron su preocupación por la creciente falta de agua potable en los hogares.

La legisladora recorrió zonas como Rancho La Esmeralda y la Che Guevara, reuniéndose con ciudadanos que previamente solicitaron su presencia para que conociera de primera manos la problemática que les afecta con un sistema de tandeos mal diseñado que ha provocado que cada vez se entregue menos agua y con menor frecuencia a las viviendas.

Portillo informó que las y los vecinos de Parral viven en permanente incertidumbre y las tareas diarias se dificultan cada vez más, pues el agua que reciben, las escasas veces que la reciben, ya no alcanza ni siquiera para cubrir las necesidades básicas de aseo personal,

lo que está provocando incluso problemas para que niñas y niños puedan acudir a la escuela.

Puso en duda la aplicación efectiva de una supuesta inversión que anunciara la Junta de Agua por un monto superior a los 59 millones de pesos, pues, señaló, es difícil creer una inyección de esa magnitud cuando en la realidad la problemática aumenta; “Lo lógico sería ver mejoras en las condiciones en que las familias reciben agua, sin embargo, sucede lo contrario”, enfatizó.

La emecista denunció además que la ciudad cuenta con decenas de fugas de agua limpia y potable que la Junta de Agua se ha negado a reparar durante meses e incluso años, por lo que resulta contradictorio que el organismo asegure que no hay agua para las viviendas, pero, por otro lado, se desperdicia sin control, por lo que anunció un programa permanente de detección de fugas con el que exhibirán las omisiones de la Junta de Agua buscando atención a la situación.

“La ciudadanía está enojada con la Junta de Agua y está preocupada por la incertidumbre que viven por la falta de agua, aún más en la antesala del peor verano de los últimos años. Por eso exigimos a los funcionarios del agua que si no pueden o no quieren hacer su trabajo, dejen el espacio para que lo ocupen personas que si tengan la capacidad y la voluntad para ayudar a las familias”, sentenció.

Finalmente, la legisladora informó que ella y su equipo legal continúan respaldando a las familias de Parral a través de amparos con los que los tribunales obligan a la Junta de Agua a entregar agua suficiente a las y los parralenses.