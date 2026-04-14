¡Bájenle a la velocidad!, pide Rivas a conductores que circulan por obra Nogales-Industrias

Carlos Rivas, titular de Obras Públicas declaró que pese a los señalamientos que diariamente ponen en la construcción de puentes: Fuerza Aérea-Carretera Aldama; Nogales-Industrias y Teófilo Borunda-Juventud, conductores no circulan con precaución, por ende, se les hace un estricto llamado de circular con precaución.

“Reiteramos que nos echen la mano bajándole a la velocidad, que nos ayuden cuidándose ellos para que no pongan en peligro a nadie”.

El funcionario resaltó que es principalmente sobre la construcción del puente Nogales-Industrias, los ciudadanos no disminuyen la velocidad, pasan por encima de los señalamientos y esto puede provocar un grave accidente que pone en riesgo a los trabajadores que andan a pie, como a ellos mismos a bordo de sus vehículos.

“El hecho de transitar a una velocidad inmoderada por ahí, nos pone en riesgo a los trabajadores”, indicó, al agregar que en esta etapa están trabajando en los retornos, por lo que han dejado un acceso donde se puede circular con moderación.