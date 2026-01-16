PT y Verde cierran filas en torno a reforma electoral de Sheinbaum

Ciudad de México. El dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, se reunió con la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Rosa Icela Rodríguez, con quien se comprometió a “construir juntos” la propuesta de reforma electoral que enviará al Congreso la presidenta Claudia Sheinbaum, y fortalecer la alianza con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De acuerdo con fuentes de la SG, aunque se informó hasta hoy sobre el tema, el encuentro se realizó la noche del jueves en la sede de la dependencia, y fue de carácter privado.

Este viernes, Anaya dio a conocer un comunicado en el cual subrayó que el PT “ratifica su compromiso y su voluntad inquebrantable de consolidar la unidad con nuestros aliados estratégicos de Morena y el PVEM de cara a los próximos procesos electorales, manifestando con firmeza que la coalición “Sigamos Haciendo Historia” seguirá siendo una alianza estratégica que representa la única ruta para garantizar el bienestar del pueblo mexicano”.

De acuerdo con el dirigente petista, el diálogo con Rodríguez Velázquez “se desarrolló en un marco de cordialidad y alta productividad”, y en él “se acordó construir juntos la propuesta para la Reforma Electoral que, con seguridad, será un parteaguas para mejorar la vida política del país y enriquecer nuestros procesos democráticos”.

En el documento, recordó que la militancia del PT, “reunida en el pasado Congreso Nacional, acordó por unanimidad brindar todo el apoyo y respaldo a nuestra Presidenta, Dra.Claudia Sheinbaum Pardo”, a quien calificó como “la mejor mandataria del mundo, cuya brillante conducción política y visión humanista están llevando a México a niveles de desarrollo y justicia social sin precedentes”.

Anaya recalcó que el PT “se mantiene como un pilar fundamental en la consolidación del proyecto que inició el Lic. Andrés Manuel López Obrador, asegurando la continuidad de las políticas sociales y los programas de bienestar que han transformado la vida de millones de familias”.

Asimismo, reiteró su convicción de “mantener la unidad con los partidos aliados y así garantizar la construcción de un país con igualdad y justicia social. Es por ello que mantenemos firme el compromiso de profundizar la Cuarta Transformación trabajando mano a mano con el Gobierno Federal en las reformas necesarias para fortalecer las instituciones y la participación ciudadana”.

La reunión entre Anaya y Rodríguez se da en momentos en que diversos legisladores tanto del PT como del PVEM han manifestado críticas o escepticismo ante la reforma electoral, en particular en temas como la eventual reducción de legisladores plurinominales y del financiamiento público de los partidos políticos.

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, incluso cuestionó la necesidad de la enmienda, al considerar que con las actuales reglas electorales la alianza de mayoría ya fue capaz de “ganarle a la derecha”, además de que el tema “distrae” de otros asuntos importantes para el país, como el escenario internacional.

Por su parte, en redes sociales, el senador pevemista Manuel Velasco publicó un mensaje de adhesión a la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañado de un par de fotografías en donde aparece en actos públicos con la mandataria federal.

“Por convicción, acompañamos a la Dra. @claudiashein en su campaña presidencial donde hizo historia siendo la primera mujer Presidenta de México y la más votada con 36 millones de votos. Reafirmamos nuestra alianza hacia su proyecto para que siga beneficiando al pueblo de México”, dijo el ex gobernador de Chiapas.