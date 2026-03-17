Próximo jueves reforzarán parque vehicular de la DSPM con 46 patrullas Interceptor

El director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas informó que el próximo 19 de marzo se entregarán a la corporación 46 nuevas unidades Police Interceptor.

Acompañado por el Oficial Mayor Mario Alarcón, el comisario de la DSPM corroboró con datos oficiales sobre la importancia de esta adquisición y de las unidades arrendadas, que, también dejó claro, han traído importante beneficio en los números de delitos que van a la baja, tema que le importa más a los ciudadanos, que se actúe de forma pronta contra el delincuente.

“Cuando tratamos bien a nuestra gente, le damos lo mejor a nuestra gente, los resultados van a ser esos.

El tratar bien al policía. Abajo de este uniforme hay una persona. Entonces, yo estoy muy agradecido con este sistema operativamente, yo lo siento y lo transmito, pero, sobre todo, agradecer mucho el compromiso a los compañeros que toda su jornada laboral le corresponde andar a bordo de una”.

En este tema, el comisario fue breve, sin embargo, quedó dicho que será el siguiente jueves cuando el alcalde Marco Bonilla encabece esta entrega de nuevas unidades para sus sargentos y agentes.