Protestas irrumpen evento de Sheinbaum en Hidalgo; normalistas rompen cerco e ingresan a la fuerza

La tarde de este domingo se registró una serie de protestas durante el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en el estado de Hidalgo por su Segundo Informe de Gobierno.

Al arranque de su intervención, una persona extendió una lona cerca del templete donde se encontraba la mandataria en donde exigía atención al caso de la muerte del niño Ismael Mondragón Molina, quien falleció tras negligencias en un hospital de Sonora.

“Si quiere ahorita que termine el evento lo atiendo con gusto, ¿le parece?”, dijo la presidenta ante la protesta.

Por otra parte, al finalizar el evento un grupo de jóvenes irrumpió en el sitio; según sus consignas y lemas, los manifestantes eran estudiantes de la Escuela Normal Rural “Luis Villarreal” El Mexe.

En medio de la lluvia y mientras la mandataria entonaba el Himno Nacional, los normalistas rompieron el cerco de vallas instalado en la salida del recinto mientras se registraban jaloneos con personal del evento.

Cuando lograron cruzar las vallas, los manifestantes subieron a una tarima en donde se reporta que se encontraban los medios de comunicación que cubrían el evento.

Los estudiantes extendieron un par de lonas de color rojo con letras negras en donde se leía: “gobierne quien gobierno, los derechos se defienden” y “Seamos la pesadilla de quienes pretenden arrebatarnos los sueños”.

A la par que sucedía esto, la presidenta y su gabinete continuaron con el Himno Nacional, pero volteaban su mirada a los manifestantes.