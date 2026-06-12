Pronostican viernes lluvioso en territorio estatal; máxima será de 33°C en Chihuahua capital

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que para este viernes se prevé la continuidad de lluvias, tormentas eléctricas y posibles granizadas en gran parte del estado.

☔️⛈️En entidades del norte de #México y la #PenínsulaDeYucatán se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas. 🤓 Más información en las imágenes⬇️ pic.twitter.com/u8XQL71cen — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 12, 2026

Se esperan precipitaciones pluviales de moderadas a fuertes este jueves en Urique, Batopilas, Guachochi, Guadalupe y Calvo y Balleza, y el viernes en Madera, Temósachic, Moris, Ocampo, Guerrero, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Allende, San Francisco de Conchos y Camargo.

Se pronostican lluvias de dispersas a moderadas en Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Belisario Domínguez y Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, López, Coronado, Jiménez, La Cruz y Ojinaga.

Habrá precipitaciones de aisladas a dispersas (2.1 a 5 mm) en partes de Madera, Gómez Farías, Temósachic, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Ocampo, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Parral, Jiménez, Camargo, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

Además, a partir de las 11:00 horas, se espera una reducción significativa en la visibilidad en la zona norte por la formación de masas de polvo, por lo que se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones al circular.