Prevén miércoles templado en la ciudad de Chihuahua; alertan por vientos fuertes en las regiones noroeste y sur del estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva, debido al pronóstico de vientos y posibles precipitaciones para este miércoles 4 de marzo en diferentes zonas del estado.

La velocidad de rachas podría superar los 45 kilómetros por hora (km/h) en Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes, Galeana, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Gran Morelos, Belisario Domínguez, Chihuahua, Rosales, Delicias, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza y Rosario.

Estas condiciones podrían ocasionar tolvaneras en municipios del sur, particularmente en Parral, Santa Bárbara y Matamoros, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir y asegurar objetos que puedan desprenderse.

Las lluvias serán aisladas, de 0.1 a 2 milímetros (mm), en partes de la región sureste como Guadalupe y Calvo, Matamoros, López, Coronado y Jiménez. Podrían estar acompañadas de caída de granizo y actividad eléctrica.

Para el jueves 5 de marzo se mantendrá un ambiente de frío a fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde, con condiciones frías en la Sierra Tarahumara y cielo de despejado a parcialmente nublado, sin precipitaciones.

Se esperan vientos de 15 a 25 km/h, que pueden superar los 65 km/h en Juárez, Ignacio Zaragoza, Madera, Gómez Farías, Guerrero, Carichí, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias, Saucillo, Parral, Santa Bárbara, Allende, López, Jiménez y Camargo.

Estas rachas pueden ocasionar tolvaneras en múltiples municipios del estado, por lo que se recomienda extremar precauciones.

La CEPC exhorta a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales, atender las recomendaciones preventivas y comunicarse al número de emergencias 9-1-1 en caso de requerir apoyo.