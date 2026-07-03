Detienen a dos mujeres por lesionar a menor de edad en la FrikiPlaza

Agentes de la Policía Municipal detuvieron a dos mujeres por lesionar a una menor de edad en uno de los locales de la FrikiPlaza, en el Centro de la ciudad.

La agresión ocurrió porque presuntamente, la adolescente habría agredido a la hija de una de las detenidas por lo que la madre aplicó justicia por mano propia.

La principal agresora empujó a la víctima contra un cristal, provocándole lesiones en el lado izquierdo rostro, con una ceja lacerada.

Posteriormente, las dos mujeres se retiraron a un estacionamiento sobre la calle Juárez, enfrente de la estación Bowí, sin embargo, empleados de la FrikiPlaza impidieron que salieran en el vehículo y llamaron al 911.

Agentes de la Policía arribaron y tras conocer los hechos, procedieron a detener a ambas mujeres, así como solicitar atención médica para la adolescente lesionada.

Cabe señalar que la mamá de la víctima se enteró de la agresión y arribó al lugar en donde se llevaba a cabo la detención, misma que tuvo que ser contenida por elementos de seguridad al intentar lesionar a la agresora.