Promueve Edith Palma la no discriminación laboral por embarazo y protección a trabajadoras del campo

La diputada Edith Palma Ontiveros del Grupo Parlamentario de morena, sometió ante el Congreso una iniciativa con carácter de decreto, con el fin de adicionar y reformar tanto la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la de Atención y Apoyo a Personas Trabajadoras del Campo del Estado de Chihuahua, para que autoridades garanticen y protejan los derechos de las mujeres trabajadoras.

Expuso la congresista, que el 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, y que es aprovechado para hacer más evidente la lucha contra las desigualdades y la violencia de género, teniendo como propósito promover la igualdad, la justicia, la paz. Sin embargo ONU Mujeres de América Latina y el Caribe, apunta que hasta este 2026 las mujeres sólo tienen el 64 por ciento de los derechos legales que tienen los hombres en todo el mundo; y en materia laboral, que fue la razón del origen de su lucha. Y de seguir con ese ritmo se tardarán 286 años en cerrar las brechas de protección legal.

El abatimiento de la violencia, acoso u hostigamiento laboral, de la discriminación, del trato desigual en la materia, la falta de garantías y protección para que las mujeres puedan acceder al trabajo decente, siguen siendo tareas pendiente, dijo la legisladora.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), se consideran violencia laboral: actos y/o las omisiones que las personas que tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima ejercen, independientemente de la relación jerárquica, que dañan la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impiden su desarrollo.

Entre 2016 a 2021, del total de las mujeres del Estado de Chihuahua, el 80.3 por ciento de ellas en un rango de los 15 años en adelante, han trabajado a lo largo de su vida –expuso Palma Ontiveros y denunció- ‘la encuesta nacional citada, afirma que en ese periodo, Chihuahua fue la entidad que tuvo mayor prevalencia de violencia laboral contra las mujeres mayores de 15 años a lo largo de su vida activa, con un 37.8% de mujeres afectadas, superando con un 10 por ciento la media nacional en el tema de la violencia laboral contra las mujeres’.

Existen otras tendencias negativas hacia la mujer, que ponen a Chihuahua como la entidad más destacada en el tema de mujeres trabajadoras con 15 años y más que sufrieron discriminación laboral por razones de embarazo. Se sabe de que 220 mil 878 mujeres fueron discriminadas en el estado por ese motivo, donde la media nacional es del 6.9 por ciento y en Chihuahua la rebasa por casi 12 puntos porcentuales, colocándose como el estado ‘más violentador contra las mujeres en materia laboral, tanto de manera general, como por motivos de embarazo’ remarcó la congresista.

Sin embargo, ajustes en 2024 a la Ley Federal del Trabajo así como a la Ley del Seguro Social permiten proponer la armonización tanto a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la Ley de Atención y Apoyo a Personas Trabajadoras del Campo en Chihuahua, con las normas que en el orden nacional se han actualizado para la garantía y protección de los derechos de las mujeres que trabajan en el campo, y que viven condiciones muy difíciles. Por lo que consideramos esta, una oportunidad valiosa para que el Congreso del Estado de Chihuahua, a través de la propuesta de nuestro Grupo Parlamentario, participe desde su trinchera proponiendo reformas a nuestras normas legales’ indicó Palma Ontiveros.

Donde la iniciativa garantiza la protección del Estado a las mujeres trabajadoras del campo, contra todo tipo de violencia que atente contra el ejercicio de su derecho al trabajo digno. El vigilar que las personas empleadoras eviten actos de discriminación o despido por motivos de embarazo, así como garantizar la protección del Estado a las mujeres trabajadoras del campo contra estos actos. Que los empleadores respeten y hagan efectivo el derecho de las trabajadoras del campo temporales embarazadas a las prestaciones correspondientes al Seguro de Enfermedades y Maternidad relativas a servicios médicos y hospitalarios; así como los relacionados con sus descansos pre y postnatales, y de lactancia.