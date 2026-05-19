Hombre golpeado moviliza a corporaciones en la colonia Felipe Ángeles

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue localizado lesionado en el cruce de las calles Pablo López y Quince de Enero, en la colonia Felipe Ángeles, hecho que generó un importante despliegue policiaco.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones y paramédicos, quienes encontraron a la víctima semidesnuda. En un inicio se reportó que presentaba heridas por proyectil de arma de fuego; sin embargo, tras ser revisado por los socorristas, se confirmó que no contaba con impactos de bala y únicamente presentaba diversos golpes.

De manera extraoficial, trascendió que el hombre presuntamente habría sido privado de la libertad, golpeado y posteriormente abandonado en ese sector de la ciudad.

Las autoridades tomaron nota de los hechos, mientras que el lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.