Prohíben a Gerardo Ortiz presentarse en Querétaro tras cantar “narcocorridos” durante una feria

El cantante Gerardo Ortiz fue vetado de presentarse en Querétaro tras haber interpretado “narcocorridos” durante su presentación en la Feria del Grano y la Cantera en el municipio de Pedro Escobedo el pasado 15 de mayo.

Eric Gudiño, secretario de Gobierno del Estado, declaró que el intérprete de “Mañana voy a conquistarla” ya no podrá presentarse en la entidad tras no haber cumplido lo firmado anteriormente.

“Te puedo decir que Gerardo Ortiz no volverá a contar otra vez aquí en Querétaro, porque no cumplió lo que él había firmado en el municipio de El Marqués (…) Va a haber una sanción por parte del municipio de Pedro Escobedo”, dijo.

Gudiño afirmó que el gobierno estatal no está en contra del artista, sino de la interpretación de canciones que hagan apología del delito.

Asimismo, añadió que al haber firmado un documento en el que se comprometía a no cantar ese tipo de canciones y después lo hiciera, se trataba de una burla a la autoridad municipal.

Eric Gudiño añadió que Gerardo Ortiz también podrá ser sancionado con una multa económica, la cual corresponderá al municipio de Pedro Escobedo establecerla.

La noche del 15 de mayo, el cantante regional se presentó en la Feria del Grano y la Cantera; medios locales señalaron que horas antes del evento el recinto estaba totalmente lleno.

Tras cantar algunas de sus baladas románticas, Ortiz interpretó “Culiacán vs. Mazatlán”, “Cara a la muerte”, “Quién se anima” y “Troquero locochón”.

El municipio de Pedro Escobedo emitió un comunicado asegurando que, al contratar al cantante, su promotora se comprometió a que no interpretaría música que promoviera la apología del delito.