Aprueban Morena y aliados un Presupuesto de muerte: Carmen Rocío González

En una sesión maratónica para discutir en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, en la que se presentaron más de mil 700 reservas, la diputada federal del Grupo Parlamentario del PAN, Carmen Rocío González Alonso, presentó once propuestas para modificar la distribución del gasto público y destinar mayores recursos a sectores prioritarios. Sin embargo, en obediencia al Ejecutivo, Morena y sus aliados no movieron una sola coma y rechazaron todas.

En tribuna, la diputada por Chihuahua acusó que el presupuesto aprobado por Morena, PT, PVEM y MC es sinónimo de muerte, toda vez que condena a morir al campo, la salud, la educación y la inversión, al tiempo que privilegia el destino de 1.6 billones de pesos al pago de la deuda, con lo que se hipoteca el futuro del país.

La legisladora había propuesto reasignar recursos para fortalecer la compra, distribución y comercialización de medicamentos, reactivos, vacunas e insumos médicos, justo cuando México enfrenta una de sus crisis más graves en materia de adquisición, distribución y disponibilidad de medicamentos.

Destacó que no es aceptable que pacientes con cáncer y otras enfermedades graves tengan que enfrentar la incertidumbre de no encontrar sus medicamentos en las instituciones donde reciben atención, ni que sus familias deban asumir los costos de tratamientos que el Estado está obligado a garantizar.

También propuso incrementar los recursos la construcción y modernización del Hospital General Presidente Lázaro Cárdenas del Río, del ISSSTE, en Chihuahua, cuya capacidad de atención ha sido rebasada y que actualmente brinda servicios a cerca de 400 mil derechohabientes. Otra de sus propuestas fue fortalecer los servicios médicos forenses y la infraestructura para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

La diputada Rocío González pidió aumentar los recursos destinados a los refugios para mujeres víctimas de violencia, así como a la conservación y rehabilitación de carreteras. Asimismo, propuso eliminar la disposición federal que establece la entrega del 10 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, toda vez que estos sectores merecen una asignación presupuestaria propia, suficiente y transparente.

De igual forma, para apoyar a los productores del campo, así como para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. Todas estas reasignaciones provendrían de los recursos destinados a las obras faraónicas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, el AIFA, Dos Bocas y el Tren Interoceánico, que solo absorben recursos sin mostrar ningún beneficio.

Asimismo, cuestionó el recorte de más de 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, aun cuando el próximo año habrá elecciones locales y federales intermedias, en lugar de sancionar a la expresidenta consejera Guadalupe Taddei.

Otro aspecto que cuestionó la diputada Rocío González fue la asignación de cerca de mil 500 millones de pesos al programa Expansión de la Educación Inicial, recursos que en realidad se destinan a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), señalados como la caja chica que utiliza el PT y su dirigente, Alberto Anaya, para enriquecerse.