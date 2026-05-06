Prisión preventiva a imputados por feminicidio agravado y homicidio calificado

• Se cambió medida cautelar por prisión preventiva en el CERESO

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvieron la vinculación a proceso de los imputados Jesús Alberto A. M. y Arturo S. C., por los delitos de feminicidio agravado y homicidio calificado, cometidos en perjuicio de una pareja.

Después de una larga jornada en la continuación de la audiencia inicial, la madrugada de hoy miércoles el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de los citados imputados.

Los datos de prueba expuestos por agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Feminicidios, acreditaron la probable responsabilidad de los imputados, en la muerte de Ana Patricia A. C. y de Sergio Alejandro G. L.

Por medio de la investigación ministerial efectuada con la colaboración de la Unidad de Género de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se pudo establecer su posible participación en la muerte de la pareja, en hechos registrados en junio del 2022, en la ciudad de Chihuahua.

El cuerpo de Sergio Alejandro G. L., fue localizado decapitado el 28 de junio de 2022, en el cruce de las calles Eucalipto y Huencune, de la colonia Arboledas.

Mientras que, el cuerpo sin vida de Ana Patricia A. C., fue encontrado en estado de esqueletización, el 20 de noviembre de 2025, al interior de una alcantarilla, en la colonia Valle de la Madrid.

El pasado 30 de abril del 2026, Jesús Alberto A. M. y Arturo S. C., fueron detenidos con órdenes de aprehensión y llevados a la audiencia de formulación de imputación, en la que el Juez de la causa, les impuso una medida cautelar en libertad, y tras ser vinculados a proceso, ahora enfrentaran su situación jurídica en prisión preventiva en el CERESO de Aquiles Serdán.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)