Príncipe heredero de Noruega preocupado por la salud de Mette-Marit, asegura que empeoró

El príncipe Haakon habló por primera vez sobre el delicado estado de salud de Mette-Marit, quien enfrenta una enfermedad crónica que ha limitado su agenda pública.

El príncipe heredero Haakon de Noruega expresó el martes su “preocupación” por la salud de su esposa, la princesa Mette Marit, aquejada de una enfermedad pulmonar incurable y cuyo estado, según él, se deterioró recientemente.

“La princesa heredera está gravemente enferma y considero que su estado se empeoró sensiblemente en los últimos tiempos”, declaró el príncipe Haakon durante una rueda de prensa.

“Estoy preocupado por su salud. Utiliza oxígeno a diario, y eso la ayuda un poco, pero evidentemente no es una solución totalmente satisfactoria”, añadió el príncipe, de 52 años.

Su esposa, Mette Marit, fue diagnosticada en 2018 con una rara forma de fibrosis pulmonar, una enfermedad que provoca dificultades respiratorias y que la obligó en varias ocasiones a tomar baja médica o reducir su agenda oficial.

Familia Real de Noruega (Getty Images)

En sus últimas apariciones públicas, la princesa, también de 52 años, llevaba un equipo de asistencia respiratoria con cánulas nasales conectadas a un aparato de oxígeno.

La casa real había anunciado en diciembre que podría verse pronto obligada a someterse a un delicado trasplante.

Mette Marit de Noruega vive uno de los momentos más complicados

Mette Marit vivió meses difíciles. La publicación a finales de enero de documentos en Estados Unidos reveló una correspondencia frecuente, y en ocasiones de tono íntimo, con el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014.

También tuvo que afrontar los problemas judiciales de su hijo, Marius Borg Høiby.

Marius Borg Høiby, el hijo que la princesa heredera Mette-Marit de Noruega (AFP)

Nacido de una relación anterior al matrimonio de Mette Marit con Haakon en 2001, Høiby fue juzgado a comienzos de año por violación y agresiones contra exparejas, acusaciones que él niega.