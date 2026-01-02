Principal reto de comercios será adaptarse a leyes y nuevos impuestos

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Claudia Portillo dio a conocer que el inicio del 2026 representa varios retos económicos como impuestos nuevos y leyes que vienen a dar un impacto.

“Vivimos retos día con día y más que nada es mantenernos, mantener nuestro negocios a flote con cambios ante impuestos nuevos, leyes nuevas, tenemos que seguir adaptándonos, con el trabajo que realizamos y las personas que indirectamente se benefician”, comentó.

En este sentido destacó que el comercio del centro está listo para comenzar un año más aun con los problemas que se esperan el objetivo es hacer empresa y economía.

Cabe destacar que se proyectan mayores inversiones en el centro este año con el fin de reactivar los comercios que se perdieron el año pasado, esto será fundamental.