CMIC espera que agremiados sean seleccionados en licitaciones de obra estatal

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola comentó que agremiados a la cámara esperan ser de los seleccionados para realizar las obras del Estado, pues faltan licitaciones y estas se presentarán en el mes de julio.

En este sentido informó que por el momento se espera el arranque de los puentes en Palestina y Quinta Real que se realizará el arranque el próximo mes ya que tienen que caer en tierra, asegura que hay un trabajo de tras de las licitaciones, pues lleva un tiempo el realizar los procesos adecuados y procesos gubernamentales.

Menciona que el sector de la construcción está listo para poner manos a la obra y participar en las licitaciones e impulsar la economía con nuevos empleos.

“Hay gente afiliada a esta cámara participando y queremos que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que hay gente responsable y capaz para realizar estos proyectos”, comentó. En julio comienzan las licitaciones de 4 obras, solo dos arrancarán en el mes de junio y espera que los proyectos terminen justo a tiempo antes de la veda electoral del 2027 al termino de la administración de Maru Campos