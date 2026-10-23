PRI Chihuahua denuncia ante el IEE a Cruz Pérez Cuéllar y Morena por presuntos actos anticipados de campaña

El PRI solicita investigar la colocación de publicidad exterior con la imagen del alcalde de Ciudad Juárez y posibles irregularidades en su financiamiento.

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó formalmente una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) en contra de Cruz Pérez Cuéllar y el partido Morena, por presuntos actos anticipados de campaña, posicionamiento indebido frente al electorado y posibles irregularidades relacionadas con la contratación y financiamiento de espacios publicitarios.

Óscar Antonio Núñez López, secretario Jurídico del CDE del PRI, informó que la denuncia fue presentada mediante un Procedimiento Especial Sancionador, con el propósito de que la autoridad electoral investigue la difusión de publicidad exterior que promueve el nombre y la imagen de Cruz Pérez Cuéllar, vinculándolos con el mensaje “Con todo Chihuahua / Vamos por la transformación”.

Explicó que dicha propaganda, difundida durante este mes de octubre de 2026, podría constituir una estrategia de posicionamiento político anticipado de cara a la elección de la gubernatura de Chihuahua en 2027, por lo que corresponde a las autoridades determinar si existen elementos que acrediten alguna infracción a la legislación electoral.

Asimismo, Núñez López señaló que la denuncia contempla la probable omisión de reportar gastos de propaganda, posibles irregularidades en el origen y destino de los recursos utilizados, así como la presunta simulación en la contratación de espacios publicitarios y la eventual responsabilidad de Morena por su deber de vigilancia.

Por su parte, Alex Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional y diputado federal, destacó la importancia de que las autoridades electorales garanticen condiciones de legalidad, transparencia y equidad para todos los actores políticos que participarán en el próximo proceso electoral.

El dirigente del tricolor sostuvo que ninguna aspiración política debe colocarse por encima de las disposiciones electorales y reiteró la importancia de investigar cualquier posible utilización irregular de recursos para favorecer el posicionamiento de figuras políticas.

Señaló que el PRI estará atento al desarrollo de las investigaciones y a las determinaciones que emita la autoridad electoral, con pleno respeto al debido proceso y al derecho de defensa de las partes involucradas.

Alex Domínguez reiteró que la legalidad electoral, la transparencia en el uso de los recursos y la equidad en la contienda son principios fundamentales que deben respetarse para garantizar un proceso democrático justo y apegado a derecho.